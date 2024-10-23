Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, UEFA TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.
"KENDİMİ EVİMDE HİSSEDİYORUM"
İstanbul ile ilgili konuşan Batshuayi, "İstanbul çok güzel bir şehir. Eşsiz anıtları, çok güzel yerleri ve muhteşem restoranları var. Futbol bu ülke için çok önemli. Kendimi evimde hissediyorum, ailem de öyle. Bu benim için en önemli şeylerden biri." dedi.
"OKAN BURUK BENİ 3-4 YAZDIR ARIYORDU"
Galatasaray'a transfer olmaktan pişman olmadığını söyleyen Belçikalı, "İlginç olan şey, Okan Buruk ile 3 ya da 4 sezondur konuşuyor olmamdı. Her yaz FaceTime üzerinden görüşürdük. Kendi kendime 'Şimdi ta zamanı, yapalım' dedim. Bana ne kadar güvendiğini, ne kadar istediğini gösterdi. Bir teknik direktörün bir oyuncuyu 3-4 yaz üst üste araması alışıldık bir durum değildir. Ben de kendime bu yüzden doğru zaman dedim. Bu kararımdan pişman değilim." ifadelerini de kullandı.
"STADYUM VE TARAFTARLAR BENİ ŞOK ETTİ"
Galatasaray'daki atmosferin kendisini şok ettiğini söyleyen 31 yaşındaki futbolcu, "Stadyum ve taraftarlar beni şok etti. Atmosferin farkındaydım ama kendi gözlerimle görmek, Galatasaray oyuncusu olarak bunu yaşamak çok eşsiz." sözlerini de sarf etti.
Batshuayi'den Okan Buruk itirafı: "3-4 yazdır beni arıyordu"
Sezon öncesi Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer olan Michy Batshuayi, önemli açıklamalarda bulundu. Belçikalı golcü, bu kararından pişman olup olmadığına da cevap verdi.
23 Ekim 2024 11:18
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