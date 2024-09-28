Batshuayi'den Fenerbahçe ve Beşiktaş yanıtı!

Galatasaray'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, Fenerbahçe ve Beşiktaş için gelen soruya cevap verdi.

, Fotoğraf; AA
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Batshuayi'den Fenerbahçe ve Beşiktaş yanıtı!
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28 Eylül 2024 14:09
Galatasaray'ın yıldız ismi Michy Batshuayi, Buzz Plug isimli Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

Belçikalı oyuncuya "Fenerbahçe, Beşiktaş ve şu an Galatasaray'da oynuyorsun ne düşünüyorsun bu konuda?" sorusu soruldu. Batshuayi, bu sorunun ardından, "Benim için futbol, futboldur. İnsanlar, her yerde konuşuyor ama benim işim bu ve fark etmiyor. Sadece çıkıp kazandığım paranın hakkını vermeye çalışırım." cevabını verdi.

Galatasaray'da bu sezon 9 maçta süre bulan Batshuayi, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

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