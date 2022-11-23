Batshuayi'den dikkat çeken 'aşk' paylaşımı

Batshuayi, Belçika formasının içindeki 'LOVE' yazısının kaldırılma talebine yanıtı:



"Problem yok, aşk her zaman kazanır" https://t.co/fudMl4wMxm



— Sporx (@sporx) November 23, 2022

Belçika'ya Kanada karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Michy Batshuayi, maç sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.Golcü oyuncu, Dünya Kupası öncesi Belçika'nın formasından çıkarılması istenen LOVE yazısına atıfta bulunarak paylaşım yaptı. Batshuayi paylaşımında "" sözlerini kullandı.Fenerbahçeli oyuncu ayrıca instagram paylaşımında ise "Zor bir gecede ihtiyacımız olanı aldık" sözlerini kullanarak gol sevincini içeren bir paylaşım yaptı.