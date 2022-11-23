Batshuayi'den dikkat çeken 'aşk' paylaşımı

Michy Batshuayi, Kanada maçı sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Batshuayi'den dikkat çeken 'aşk' paylaşımı
Belçika'ya Kanada karşısında galibiyeti getiren golü kaydeden Michy Batshuayi, maç sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Golcü oyuncu, Dünya Kupası öncesi Belçika'nın formasından çıkarılması istenen LOVE yazısına atıfta bulunarak paylaşım yaptı. Batshuayi paylaşımında "Problem yok, aşk her zaman kazanır" sözlerini kullandı.

Fenerbahçeli oyuncu ayrıca instagram paylaşımında ise "Zor bir gecede ihtiyacımız olanı aldık" sözlerini kullanarak gol sevincini içeren bir paylaşım yaptı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
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