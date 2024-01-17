Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor ile karşılaştı.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lincoln, 39, 50, 68, 71. dakikalarda Michy Batshuayi ve 81. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Sarı lacivertli takım Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe, bir sonraki hafta ligde Samsunspor ile karşılaşacak. Adanaspor ise Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.
İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON
Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, lige göre rotasyonlu bir kadro tercihinde bulundu.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ligde daha az forma şansı bulan futbolcuların yoğunlukta olduğu bir kadro ile çıkan Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasından sadece 2 ismi ilk 11'de değerlendirdi.
Söz konusu maçta forma giyen Mert Müldür ile Jayden Oosterwolde kupada da görev alırken, 9 isim ise değişti.
Teknik direktör İsmail Kartal, Adanaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a görev verirken, savunma hattını Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Lincoln Henrique'den kurdu.
Orta ikilide Rade Krunic ile Bartuğ Elmaz forma giyerken, kenarlarda Emre Mor ile Joshua King şans buldu. Forvet arkasında Mert Hakan Yandaş oynarken, gol yollarında Michy Batshuayi tercih edildi.
Fenerbahçe'de Furkan Akyüz, Ömer Bircan Camcı, Efekan Karayazı, Necat Aydın, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko ise yedek bekledi.
KRUNIC SAHNE ALDI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, ilk kez sahne aldı.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla ilk maçına Adanaspor karşısında çıktı.
Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
BONUCCI İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız stoperi Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi bir karşılaşmaya 11'de çıktı.
Ligde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında Serdar Aziz'in sakatlığının ardından 38. dakikada oyuna dahil olan 36 yaşındaki oyuncu, Adanaspor karşısında 11'de değerlendirildi.
LINCOLN GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, uzun bir aranın ardından formasına kavuştu.
Geçen sezon gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan 25 yaşındaki futbolcu, forvet arkası, orta sahanın ortası, sol kanat ve sol bek pozisyonlarında görev almıştı.
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sözleşmesi dondurulan ve bu sezon hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyen Lincoln, Gaziantep FK maçında kadroya dahil olmuş ancak süre almamıştı.
Son resmi müsabakasına 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde çıkan Lincoln, 10 ayı aşkın bir sürenin ardından sahalara döndü.
BARTUĞ VE EMRE MOR İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'de Emre Mor ile genç orta saha Bartuğ Elmaz, bu sezon ilk kez 11'de yer buldu.
Emre Mor, bu sezon 3'ü lig 1'i Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada, Bartuğ ise 5'i ligde 2'si Avrupa'da toplam 7 müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.
FENERBAHÇE'DE 11 EKSİK
Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 11 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, takımlarını yalnız bıraktı.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan Rodrigo Becao ile teknik heyet tercihiyle Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Fred, kadroda yer almadı.
ALTYAPIDAN 4 İSİM
Teknik direktör İsmail Kartal, Adanaspor karşısında altyapıdan 4 ismi kadroya dahil etti.
Sarı-lacivertlilerde kaleciler Furkan Akyüz (18) ve Ömer Bircan Camcı (16) ile orta saha oyuncusu Efekan Karayazı (18) ve sol bek Necat Aydın (18), maça yedek kulübesinde başladı.
MAÇ GOL POZİSYONUYLA BAŞLADI
Mücadelenin 4. dakikasında Fenerbahçe'de Lincoln, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Başarılı oyuncunun doğrudan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
Maçın ilk 15-20 dakikasında Adanaspor kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe zayıf rakibine karşı üstünlüğü kursa da skor tabelasını 29'da değiştirdi.
LINCOLN GOLLE DÖNDÜ
Fenerbahçe, 29. dakikada 1-0 öne geçti. Sarı lacivertli takımda yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalan Lincoln, takımını 1-0 öne geçirdi. Sol çaprazdan son çizgiye inen Lincoln, kalecinin açıldığını göründe çok iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.
BATSHUAYI FARKI 2'YE ÇIKARDI
Sarı lacivertliler 1-0'dan sonra da baskısını sürdürdü. Bu baskı sonucunda skor tabelası 39. dakikada değişti. Soldan King, ceza sahası içindeki Lincoln'e bıraktı. Lincoln, yanındaki Batshuayi'ye topu bıraktı. Michy Batshuayi bekletmeden vuruşunu yaptı ve takımını 2-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka ciddi atak olmadı Fenerbahçe devreyi 2-0 önde kapattı.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Fenerbahçe'de ikinci yarı yeniden Batshuayi sahneye çıktı. Mert Hakan'ın ceza sahası içinde gönderdiği topa kale önünde Krunic vurdu ama kaleci topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Batshuayi 50. dakikada düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Adanaspor etkili geldi. 60. dakikada Metehan sağdan ceza sahasına girmek istedi ama savunma izinv ermedi. Seken top Oberlin'in önünde kaldı. Onun gelişine vuruşunu İrfan can son anda çeldi.
BATSHUAYI HAT-TRICK YAPTI
Fenerbahçe'de Mich Batshuayi dakikalar 68 gösterirken kendisinin 3., takımının ise 4. golünü kaydetti. Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ön direğe iyi hareketlenen Belçikalı yıldız, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
BATSHUAYI DURMUYOR
Belçikalı yıldız, 71. dakikada bir gol daha buldu. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Emre Mor, yay üzerindeki Michy'e verdi. Önünü boşaltan Batshuayi düzgün bir vuruşla takımını 5-0 öne geçirdi.
BU KEZ MERT HAKAN SAHNEDE
Fenerbahçe, Mert Hakan ile skoru 6-0'a getirdi. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Emre Mor, altıpasa çevirdi. O bölgede topu iyi takip eden Mert Hakan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Maçta bu golden sonra ciddi bir atak olmadı ve Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda 6 golle bir üst tura yükseldi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-0 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Lincoln, 39, 50, 68, 71. dakikalarda Michy Batshuayi ve 81. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından Sarı lacivertli takım Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe, bir sonraki hafta ligde Samsunspor ile karşılaşacak. Adanaspor ise Şanlıurfaspor deplasmanına gidecek.
İSMAİL KARTAL'DAN ROTASYON
Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, lige göre rotasyonlu bir kadro tercihinde bulundu.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ligde daha az forma şansı bulan futbolcuların yoğunlukta olduğu bir kadro ile çıkan Kartal, son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasından sadece 2 ismi ilk 11'de değerlendirdi.
Söz konusu maçta forma giyen Mert Müldür ile Jayden Oosterwolde kupada da görev alırken, 9 isim ise değişti.
Teknik direktör İsmail Kartal, Adanaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'a görev verirken, savunma hattını Mert Müldür, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Lincoln Henrique'den kurdu.
Orta ikilide Rade Krunic ile Bartuğ Elmaz forma giyerken, kenarlarda Emre Mor ile Joshua King şans buldu. Forvet arkasında Mert Hakan Yandaş oynarken, gol yollarında Michy Batshuayi tercih edildi.
Fenerbahçe'de Furkan Akyüz, Ömer Bircan Camcı, Efekan Karayazı, Necat Aydın, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko ise yedek bekledi.
KRUNIC SAHNE ALDI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic, ilk kez sahne aldı.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir transferi için yoğun uğraş verdiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla ilk maçına Adanaspor karşısında çıktı.
Fenerbahçeli taraftarlar, yıldız oyuncuya yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
BONUCCI İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız stoperi Leonardo Bonucci, sarı-lacivertli formayla ilk kez resmi bir karşılaşmaya 11'de çıktı.
Ligde oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında Serdar Aziz'in sakatlığının ardından 38. dakikada oyuna dahil olan 36 yaşındaki oyuncu, Adanaspor karşısında 11'de değerlendirildi.
LINCOLN GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, uzun bir aranın ardından formasına kavuştu.
Geçen sezon gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplayan 25 yaşındaki futbolcu, forvet arkası, orta sahanın ortası, sol kanat ve sol bek pozisyonlarında görev almıştı.
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sözleşmesi dondurulan ve bu sezon hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyen Lincoln, Gaziantep FK maçında kadroya dahil olmuş ancak süre almamıştı.
Son resmi müsabakasına 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde çıkan Lincoln, 10 ayı aşkın bir sürenin ardından sahalara döndü.
BARTUĞ VE EMRE MOR İLK KEZ 11'DE
Fenerbahçe'de Emre Mor ile genç orta saha Bartuğ Elmaz, bu sezon ilk kez 11'de yer buldu.
Emre Mor, bu sezon 3'ü lig 1'i Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada, Bartuğ ise 5'i ligde 2'si Avrupa'da toplam 7 müsabakada sonradan oyuna dahil olmuştu.
FENERBAHÇE'DE 11 EKSİK
Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 11 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, takımlarını yalnız bıraktı.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan Rodrigo Becao ile teknik heyet tercihiyle Dominik Livakovic, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Fred, kadroda yer almadı.
ALTYAPIDAN 4 İSİM
Teknik direktör İsmail Kartal, Adanaspor karşısında altyapıdan 4 ismi kadroya dahil etti.
Sarı-lacivertlilerde kaleciler Furkan Akyüz (18) ve Ömer Bircan Camcı (16) ile orta saha oyuncusu Efekan Karayazı (18) ve sol bek Necat Aydın (18), maça yedek kulübesinde başladı.
MAÇ GOL POZİSYONUYLA BAŞLADI
Mücadelenin 4. dakikasında Fenerbahçe'de Lincoln, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Başarılı oyuncunun doğrudan kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.
Maçın ilk 15-20 dakikasında Adanaspor kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe zayıf rakibine karşı üstünlüğü kursa da skor tabelasını 29'da değiştirdi.
LINCOLN GOLLE DÖNDÜ
Fenerbahçe, 29. dakikada 1-0 öne geçti. Sarı lacivertli takımda yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalan Lincoln, takımını 1-0 öne geçirdi. Sol çaprazdan son çizgiye inen Lincoln, kalecinin açıldığını göründe çok iyi vurdu ve topu ağlara gönderdi.
BATSHUAYI FARKI 2'YE ÇIKARDI
Sarı lacivertliler 1-0'dan sonra da baskısını sürdürdü. Bu baskı sonucunda skor tabelası 39. dakikada değişti. Soldan King, ceza sahası içindeki Lincoln'e bıraktı. Lincoln, yanındaki Batshuayi'ye topu bıraktı. Michy Batshuayi bekletmeden vuruşunu yaptı ve takımını 2-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka ciddi atak olmadı Fenerbahçe devreyi 2-0 önde kapattı.
İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI
Fenerbahçe'de ikinci yarı yeniden Batshuayi sahneye çıktı. Mert Hakan'ın ceza sahası içinde gönderdiği topa kale önünde Krunic vurdu ama kaleci topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Batshuayi 50. dakikada düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Adanaspor etkili geldi. 60. dakikada Metehan sağdan ceza sahasına girmek istedi ama savunma izinv ermedi. Seken top Oberlin'in önünde kaldı. Onun gelişine vuruşunu İrfan can son anda çeldi.
BATSHUAYI HAT-TRICK YAPTI
Fenerbahçe'de Mich Batshuayi dakikalar 68 gösterirken kendisinin 3., takımının ise 4. golünü kaydetti. Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta ön direğe iyi hareketlenen Belçikalı yıldız, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
BATSHUAYI DURMUYOR
Belçikalı yıldız, 71. dakikada bir gol daha buldu. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Emre Mor, yay üzerindeki Michy'e verdi. Önünü boşaltan Batshuayi düzgün bir vuruşla takımını 5-0 öne geçirdi.
BU KEZ MERT HAKAN SAHNEDE
Fenerbahçe, Mert Hakan ile skoru 6-0'a getirdi. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Emre Mor, altıpasa çevirdi. O bölgede topu iyi takip eden Mert Hakan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Maçta bu golden sonra ciddi bir atak olmadı ve Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda 6 golle bir üst tura yükseldi.