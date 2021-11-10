Batshuayi Chelsea'ye emanet

Siyah-Beyazlılar'da sakatlığı bulunan Michy Batshuayi, tedavisine Chelsea'de devam edip, bu süreçte ailesini de görmek için izin istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Batshuayi Chelsea'ye emanet
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10 Kasım 2021 09:16
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Beşiktaş
Beşiktaş'ın Hatayspor'a 1-0 yenildiği maçta sakatlanan Michy Batshuayi, tedavisine Chelsea'de devam edip, bu süreçte ailesini de görmek için izin istedi.

Son dönemde performans düşüklüğü yaşayan oyuncularına ailesiyle hasret gidermenin iyi geleceğini düşünen siyah-beyazlı teknik heyet ve yönetim, bu talebe onay verdi.

Batshuayi gerekli izni almasının ardından İngiltere'ye gitti. Chelsea'nin teknik mentoru olan Claude Makelele, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ı ziyaret etmiş ve teknik direktör Sergen Yalçın'dan Batshuayi hakkında bilgi almıştı. 

 

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