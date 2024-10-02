Batshuayi can sıktı! Okan Buruk tavrından rahatsız

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, faturayı ve sorumluluğu üstüne alırken futbolcularına da önemli bir mesaj vermişti. Ki onlardan ilkinin Elias Jelert olduğu öğrenilmişti.
Buruk'un "Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Bunu oyuncularıma daha etkili şekilde anlatacağım" dediği ismin de Michy Batshuayi olduğu ortaya çıktı.
Yedek kalmayı ilk etapta dert etmeyen ancak Osimhen'in gelmesiyle 3. forvet durumuna düşen Batshuayi'nin alıngan tavırlarının Buruk'un tepkisini çektiği ifade edildi.
'KÜSTÜM OYNAMIYORUM!'
Batshuayi'nin, üst üste iki maçta özverisinin, disiplin ve kazanma hırsının düşük olması sebebiyle Okan Hoca'nın eleştirisine maruz kaldığı öğrenildi. PAOK maçında 87. dakikada oyuna giren golcü oyuncunun uzatma anlarında iki defa üst üste basit pas hatası yapması ve üzerine pres yapmayıp topu kazanmak adına çaba harcamaması tepki çekti.
Okan Buruk bir anlamda 'küstüm, oynamıyorum' tavrı sergileyen Bathuayi ile özel olarak görüşecek ve beklentilerini anlatarak dikkatini çekecek. Buruk, öğrencisine son iki sezonda elde ettikleri şampiyonluklardaki hamle oyuncularının katkısını örneklerle anlatacak ve toparlanmasını isteyecek.
Buruk'un "Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Bunu oyuncularıma daha etkili şekilde anlatacağım" dediği ismin de Michy Batshuayi olduğu ortaya çıktı.
Yedek kalmayı ilk etapta dert etmeyen ancak Osimhen'in gelmesiyle 3. forvet durumuna düşen Batshuayi'nin alıngan tavırlarının Buruk'un tepkisini çektiği ifade edildi.
'KÜSTÜM OYNAMIYORUM!'
Batshuayi'nin, üst üste iki maçta özverisinin, disiplin ve kazanma hırsının düşük olması sebebiyle Okan Hoca'nın eleştirisine maruz kaldığı öğrenildi. PAOK maçında 87. dakikada oyuna giren golcü oyuncunun uzatma anlarında iki defa üst üste basit pas hatası yapması ve üzerine pres yapmayıp topu kazanmak adına çaba harcamaması tepki çekti.
Okan Buruk bir anlamda 'küstüm, oynamıyorum' tavrı sergileyen Bathuayi ile özel olarak görüşecek ve beklentilerini anlatarak dikkatini çekecek. Buruk, öğrencisine son iki sezonda elde ettikleri şampiyonluklardaki hamle oyuncularının katkısını örneklerle anlatacak ve toparlanmasını isteyecek.