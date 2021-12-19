Batshuayi: 'Biz daha fazla hak ettik'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 2-2 berabere kaldı.



Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi'den bir paylaşım geldi.



Belçikalı futbolcu paylaşımında; "Yine şanssızlık, bu gece biz daha fazla hak ettik. Destekleriniz için teşekkür ederim. Çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.









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