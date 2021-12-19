Batshuayi: "Biz daha fazla hak ettik"

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Fenerbahçe derbisinin ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batshuayi: 'Biz daha fazla hak ettik'
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19 Aralık 2021 22:30
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Michy Batshuayi'den bir paylaşım geldi.

Belçikalı futbolcu paylaşımında; "Yine şanssızlık, bu gece biz daha fazla hak ettik. Destekleriniz için teşekkür ederim. Çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

 


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