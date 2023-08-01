Batshuayi: 'Bir forvet her zaman hazır olmalı'

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Zimbru maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Batshuayi her iki maçta da aldıkları skorun sezona hazırlık açısından önemli olduğunu belirterek, "Aldığımız sonuçtan ötürü mutluyuz. Saha içinde iyi çalıştık. Hem ofansif hem defansif anlamda takım olarak iyi görüntü sergiledik. Almış olduğumuz sonuçtan mutluyuz. Çalışmaya devam edeceğiz. Rekabet dolu bir lig bizi bekliyor. En iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor." sözlerini kullandı.
Batshuayi aldıkları galibiyetin ülke puanı açısından önemine vurgu yaparak, "Bir forvet oyuncusu sürekli sabırlı olmalı. Gol imkanı bulduğunda neticelendirmeli ve gol atmalı, saha içinde hazır olmalı. Üçüncü golü de atmayı çok isterdim ama olmadı. Önemli olan nokta takım halinde başarılı olmaktı. Ülke puanına katkı açısından da bu galibiyet önemliydi. Sıralamada daha yukarıda olmak için bu tip maçların önemi büyük. Hem ülke futbolu hem Fenerbahçe için pozitif bir akşam oldu." açıklamasını yaptı.
Batshuayi her iki maçta da aldıkları skorun sezona hazırlık açısından önemli olduğunu belirterek, "Aldığımız sonuçtan ötürü mutluyuz. Saha içinde iyi çalıştık. Hem ofansif hem defansif anlamda takım olarak iyi görüntü sergiledik. Almış olduğumuz sonuçtan mutluyuz. Çalışmaya devam edeceğiz. Rekabet dolu bir lig bizi bekliyor. En iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor." sözlerini kullandı.
Batshuayi aldıkları galibiyetin ülke puanı açısından önemine vurgu yaparak, "Bir forvet oyuncusu sürekli sabırlı olmalı. Gol imkanı bulduğunda neticelendirmeli ve gol atmalı, saha içinde hazır olmalı. Üçüncü golü de atmayı çok isterdim ama olmadı. Önemli olan nokta takım halinde başarılı olmaktı. Ülke puanına katkı açısından da bu galibiyet önemliydi. Sıralamada daha yukarıda olmak için bu tip maçların önemi büyük. Hem ülke futbolu hem Fenerbahçe için pozitif bir akşam oldu." açıklamasını yaptı.