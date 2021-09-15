Batshuayi: '2-1 biterse ikinci asisti ben yaparım'

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi ile vatandaşı ve yakın arkadaşı Axel Witsel siyah-beyazlıların hazırladığı videoda bir araya geldi. Belçika milli takımında birlikte oynayan ve 2018'de Dortmund'da da takım arkadaşı olan iki futbolcu, soruları yanıtladı.



MICHY BATSHUAYI



"Axel Witsel harika bir oyuncu. Muhteşem bir oyuncu. Saha içinde ve dışında tecrübeli biri. Kendisi genelde sakin biri. Borussia Dortmund'da altı ay oynadım. Büyük bir kulüp. Şehir, stadyum, taraftarlar gerçekten muhteşemdi. Büyüleyici diyebilirim.



AXEL WITSEL



"Michy eğlenceli biri. İyi bir insan. Futbol konusunda çok kaliteli. Çok güçlü ve teknik açıdan iyi. Tam bir golcü. Sürekli milli takımda oynuyor. Neredeyse her zaman milli takıma çağrıldı. Söylediğim gibi eğlenceli biri, ama buluşmalarımıza genelde geç kalır. Bunu kendisi de biliyor. Ama onunla iyi bir ilişkimiz var. Onlara karşı ilk kez oynayacağım. Onlar hakkında hepimizin duyduğu şey stadın çılgın atmosferi. Tribünlerin dolu olup olmayacağını bilmiyorum. Yine de iyi ve çılgın bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Michy elbiseleri, giyinmeyi çok sever. Dragon Ball Z izler, hastasıdır. Batman... Evinde ona ait bazı şeyler var, nasıl derler? Küçük figürleri var. Sıkı bir Dragon Ball Z hayranıdır.



İKİ OYUNCUNUN SKOR TAHMİNİ



Batshuayi: "1-0 veya 2-1 Beşiktaş demek istiyorum. 2-1 biterse ikinci asisti ben yaparım."



Axel Witsel: "Tahmin yapmak kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ni bilirsiniz, özel maçlardır. Ama Dortmund'a galibiyetle dönmek istiyoruz. Skor vermem gerekirse 2-1 Dortmund derdim."



