Batshuayi 14 golle krallık yarışında

Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti ve gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü.



Batshuayi, bu sezon ligde 4. kez bir maçta iki gol birden attı. Siyah-beyazlı oyuncu; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ikişer gol kaydetti.





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