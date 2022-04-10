Batshuayi 14 golle krallık yarışında

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi Süper Lig'de 14 gole ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Batshuayi 14 golle krallık yarışında
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10 Nisan 2022 00:27
Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını 14'e yükseltti ve gol krallığı yarışında iddiasını sürdürdü.

Batshuayi, bu sezon ligde 4. kez bir maçta iki gol birden attı. Siyah-beyazlı oyuncu; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında ikişer gol kaydetti.

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