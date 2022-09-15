Batshuayi 11'de başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Rennes deplasmanında ilk 11'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Batshuayi 11'de başladı
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15 Eylül 2022 23:24
Fenerbahçe'nin yeni santrforu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görev aldı.

Transfer sürecinin son günlerinde kadroya katılan Belçikalı golcü, ilk maçına Dinamo Kiev karşısında sonradan oyuna girerek çıkmış ve galibiyet golüne imza atmıştı.

Batshuayi, Rennes karşısında ise ilk 11'de görevlendirildi.

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