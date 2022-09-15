Batshuayi 11'de başladı

Fenerbahçe'nin yeni santrforu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de görev aldı.
Transfer sürecinin son günlerinde kadroya katılan Belçikalı golcü, ilk maçına Dinamo Kiev karşısında sonradan oyuna girerek çıkmış ve galibiyet golüne imza atmıştı.
Batshuayi, Rennes karşısında ise ilk 11'de görevlendirildi.
Transfer sürecinin son günlerinde kadroya katılan Belçikalı golcü, ilk maçına Dinamo Kiev karşısında sonradan oyuna girerek çıkmış ve galibiyet golüne imza atmıştı.
Batshuayi, Rennes karşısında ise ilk 11'de görevlendirildi.
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