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Batman Petrolspor, yeni stadında ilk galibiyetini aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ tarafından UEFA ve FIFA standartlarında 100 milyon liraya inşa edilen 15 bin kişilik Batman Stadyumu'nda ilk maç oynandı.

Kaynak: AA
Batman Petrolspor, yeni stadında ilk galibiyetini aldı
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27 Ekim 2018 16:28
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ tarafından UEFA ve FIFA standartlarında 100 milyon liraya inşa edilen 15 bin kişilik Batman Stadyumu'nda ilk maç oynandı.

Vali Ahmet Deniz, Batman Stadı'ndaki Batman Petrolspor -Büyükçekmece Tepecikspor maçı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 milyon liraya mal olan stadyumun 15 bin kişilik olduğunu söyledi.

Kent açısından güzel ve heyecanlı bir gün yaşadıklarını, 15 bin kişilik stadyumda ilk maçın oynanacağını kaydeden Deniz, stadyumun çok güzel ve modern, UEFA kriterlerine uygun olduğunu belirtti.

Sporun içerisinde kardeşliği ve centilmenliğin önemli olduğunu ifade eden Deniz, şöyle konuştu:

"Batman bu açıdan çok güzel bir şehir. Burada stadın yanı sıra olimpik yüzme havuzu ve atletizm pistimiz var. Devletimizin yaptığı 100 milyon liralık bir yatırım. Batman Valisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, devletimize Batmanlılar adına teşekkür ediyoruz. Bu şehir inşallah bu stadyumda şampiyonluklar görür."

Daha sonra 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Batman Petrolspor -Büyükçekmece Tepecikspor maçı oynandı. Karşılaşma Batman Petrolspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



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