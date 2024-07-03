Batman Petrolspor Şenol Fidan'la anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Batman Petrolspor, yeni sezonda anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Fidan için imza töreni düzenledi. Törende ayrıca Petrolspor'un yeni yönetimi de açıklandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Batman Petrolspor Şenol Fidan'la anlaştı
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03 Temmuz 2024 15:55
Son güncelleme 03 Temmuz 2024 17:55
2024-2025 sezonunda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek olan Batman Petrolspor, anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Fidan için imza töreni düzenledi. Gültepe Mahallesi'nde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesi içindeki konferans salonunda düzenlenen imza töreninde, takımın yeni yönetimi de açıklandı.

Yönetim şu isimlerden oluştu:

"Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy, Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Balaban, Asbaşkan Mert Nasıroğlu, Basın Sözcüsü Cemal Kaya, Stat ve Taraftar Sorumlusu Hikmet Celbek, Yönetim Kurulu Üyeleri Hıfzullah Yıldız, Abdurrahman Ekinci ve Mahmut Akyol. 

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