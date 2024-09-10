Batman Petrolspor, Omar Imeri ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, Bodrum FK'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu Omar Imeri'yi transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Batman Petrolspor, Omar Imeri ile anlaştı
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10 Eylül 2024 14:15
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, Bodrum FK'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu Omar Imeri'yi kadrosuna katarak sözleşme imzaladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bodrum FK'da forma giyen tecrübeli sağ kanat oyuncusu Omar Imeri ile sözleşme imzaladı. Omar Imeri, 2024/25 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı renklerimizle sahada olacak. Batman Petrolspor Ailesi olarak Omar Imeri'ye hoş geldin diyor ve başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi.
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