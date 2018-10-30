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Batistuta: "Ronaldo ve Messi arasından birini seçsem..."

Arjantinli efsane golcü Gabriel Batistuta, Mauro Icardi ve Higuain'den, Ronaldo ve Messi'ye dair görüşlerini aktardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Batistuta: 'Ronaldo ve Messi arasından birini seçsem...'
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30 Ekim 2018 17:29
İnter, Roma, River Plate ve Boca Juniors gibi ekiplerde gösterdiği performansle tarihin en iyi golcüleri arasında yer alan Gabriel Batistuta, "The Number 9" filmi öncesinde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Arjantinli efsane, Milli Takımdaki Higuain - Icardı çekişmesiyle alakalı, "Mauro Icardı'nin daha çok şansı var çünkü daha çok genç. Onu çok beğeniyorum. Maçlarda pek görmüyorsun ama her zaman gol atıyor" dedi.

"MESSİ'Yİ SEÇERİM ÇÜNKÜ..."

Ronaldo'nun La Liga'dan ayrılığına dair yaptığı açıklamada, "Bu, artık daha küresel ölçekte bir savaşa dönüştü. Eğer birini seçmem gerekirse Messi'yi seçerim çünkü o Arjantinli" ifadelerini kullandı.

"MARADONA, FUTBOL DEMEKTİR"

Arjantin'in bir diğer efsanesi Diego Armando Maradona hakkında da açıklamalarda bulunan Gabriel Batistuta, "Biz Arjantinliler için Diego futbol demektir. Görüşlerine her zaman katılmıyorum ama bir oyuncu ve bir insan olarak kendisini takdir ediyorum çünkü nereden geldiğini biliyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.



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