Batistuta: 'Ronaldo ve Messi arasından birini seçsem...'

"MESSİ'Yİ SEÇERİM ÇÜNKÜ..."

"MARADONA, FUTBOL DEMEKTİR"

İnter, Roma, River Plate ve Boca Juniors gibi ekiplerde gösterdiği performansle tarihin en iyi golcüleri arasında yer alan Gabriel Batistuta,filmi öncesinde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.Arjantinli efsane, Milli Takımdaki Higuain - Icardı çekişmesiyle alakalı,dedi.Ronaldo'nun La Liga'dan ayrılığına dair yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Arjantin'in bir diğer efsanesi Diego Armando Maradona hakkında da açıklamalarda bulunan Gabriel Batistuta,diyerek konuşmasını sonlandırdı.