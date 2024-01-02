Batista Mendy transfere kadar stoper!

Trabzonspor, ara dönemde stoper takviyesi planlıyor. Abdullah Avcı'nın stoper transferi yapılana kadar bu bölgede Batista Mendy'yi oynatması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Batista Mendy transfere kadar stoper!
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02 Ocak 2024 11:54
Trabzonspor, ara dönemde stoper takviyesi yapmayı planlıyor ve bu yönde girişimler sürüyor.

Son üç lig maçında stoperde görev yapan orta saha oyuncusu Batista Mendy'nin, yeni isim gelene kadar burada oynamaya devam etmesi bekleniyor.

Abdullah Avcı, mevcut stoperler Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic ve Hüseyin Türkmen'e rağmen Mendy'nin bu mevkide sergilediği performanstan memnun.

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