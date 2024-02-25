Batista Mendy: "İyi bir takım imajı çizdik''

Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batista Mendy: 'İyi bir takım imajı çizdik''
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25 Şubat 2024 19:06
Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy, 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Batista Mendy, "İyi bir takım imajı çizdik. Birkaç haftadır oynadığımız bu oyun çok önemli.'' dedi.

Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Mendy, ''Ben orta saha oyuncusuyum ama hocam beni stoperde görmek isterse orada oynarım. İyi oynadığım için mutluyum." ifadelerini kullandı. 

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