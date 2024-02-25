Trabzonsporlu futbolcu Batista Mendy, 1-0 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Batista Mendy, "İyi bir takım imajı çizdik. Birkaç haftadır oynadığımız bu oyun çok önemli.'' dedi.
Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Mendy, ''Ben orta saha oyuncusuyum ama hocam beni stoperde görmek isterse orada oynarım. İyi oynadığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.
Batista Mendy, "İyi bir takım imajı çizdik. Birkaç haftadır oynadığımız bu oyun çok önemli.'' dedi.
Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Mendy, ''Ben orta saha oyuncusuyum ama hocam beni stoperde görmek isterse orada oynarım. İyi oynadığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU