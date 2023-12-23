Batista Mendy: "İstediğimiz skor bu değildi"

Trabzonspor oyuncularından Batista Mendy ve Stefano Denswil, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Batista Mendy: 'İstediğimiz skor bu değildi'
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23 Aralık 2023 21:32
Trabzonspor oyuncularından Batista Mendy ve Stefano Denswil, 1-1 biten Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İstedikleri oyunu gösteremediklerini söyleyen Mendy, "Beklediğimiz şey bu değildi. Tatilden önce 3 puan kazanmak istiyorduk ama olmadı. Sadece 1 puanla yetindik." dedi.

Trabzonspor'un bir diğer oyuncusu Stefano Denswil ise "Buraya 3 puan için gelmiştik. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. Daha fazla pozisyon ürettik ama ikinci yarıda rakibimiz bizden daha fazla pozisyon üretti. Hedefimiz kazanmaktı ama en azından yenilmedik." sözlerini sarf etti.
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