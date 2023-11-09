Batista Mendy, Fransa'da en iyi 11'e seçildi

Trabzonspor'a yaz döneminde gelen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı ön libero Batista Mendy, Fransa'da ülke dışında forma giyen oyunculardan oluşan ilk 11'de yer aldı.
Fenerbahçe karşısındaki etkili oyunuyla galibiyette pay sahibi olan 23 yaşındaki futbolcu 3 top kapma girişiminin üçünde de başarılı olurken girdiği 9 iki mücadelenin altısını kazandı. Mendy ayrıca zorlu maçta 1 topu uzaklaştırırken, 4 de pas arası yaptı.
Başarılı ön libero bu sezon bordo-mavili forma altında 6 resmi maçta forma giydi. Pendikspor ile oynanan mücadele çift sarı karttan, kırmızı kart gören Mendy, agresif yapısı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla ön plana çıktı.
Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanacağını daha önce dile getiren bordo-mavili oyuncu için Trabzonspor sezon başında Fransız ekibi Angers'a 4.4 milyon euro ödemişti.
Fenerbahçe karşısındaki etkili oyunuyla galibiyette pay sahibi olan 23 yaşındaki futbolcu 3 top kapma girişiminin üçünde de başarılı olurken girdiği 9 iki mücadelenin altısını kazandı. Mendy ayrıca zorlu maçta 1 topu uzaklaştırırken, 4 de pas arası yaptı.
Başarılı ön libero bu sezon bordo-mavili forma altında 6 resmi maçta forma giydi. Pendikspor ile oynanan mücadele çift sarı karttan, kırmızı kart gören Mendy, agresif yapısı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla ön plana çıktı.
Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanacağını daha önce dile getiren bordo-mavili oyuncu için Trabzonspor sezon başında Fransız ekibi Angers'a 4.4 milyon euro ödemişti.
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