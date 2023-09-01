Batista Mendy, Celta Vigo yolcusu

Avrupa'da transferin son saatlerine girilirken, La Liga ekiplerinden Celta Vigo çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.



CELTA VIGO'YA GİDİYOR



Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Celta Vigo, Angers'te forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy'i renklerine bağlamak üzere.



Haberde; Trabzonspor'un da gündeminde olan Fransız oyuncunun transfer dönemi kapanmadan Celta Vigo'ya transfer olmasının beklendiği kaydedildi.



38 MAÇA ÇIKTI



Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla 38 resmi maça çıkan Batista Mendy bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.



