Batista Mendy, Celta Vigo yolcusu

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan orta saha oyuncusu Batista Mendy'nin Celta Vigo'ya transfer olmak üzere olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Batista Mendy, Celta Vigo yolcusu
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01 Eylül 2023 18:41
Avrupa'da transferin son saatlerine girilirken, La Liga ekiplerinden Celta Vigo çarpıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

CELTA VIGO'YA GİDİYOR

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Celta Vigo, Angers'te forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Batista Mendy'i renklerine bağlamak üzere.

Haberde; Trabzonspor'un da gündeminde olan Fransız oyuncunun transfer dönemi kapanmadan Celta Vigo'ya transfer olmasının beklendiği kaydedildi.

38 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla 38 resmi maça çıkan Batista Mendy bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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