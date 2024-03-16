Batista Mendy belirsizliği sürüyor

Fenerbahçe derbisi 11'ini netleştirmeye çalışan Abdullah Avcı, Mendy için henüz kararını veremedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Batista Mendy belirsizliği sürüyor
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16 Mart 2024 12:13
Derbi 11'ini netleştirmeye çalışan Abdullah Avcı, tek oyuncuyla ilgili kararsızlık yaşıyor.

Son maçlarda Batista Mendy'yi stoperde kullanan Trabzonspor'un hocası, Fenerbahçe'nin güçlü orta sahasına karşı Mendy'yi esas mevkisine çekip çekmemek konusunda arada kaldı.

Mendy'nin orta sahada başlaması halinde, savunmada Denswil'in partneri Joaquin Fernandez olacak.

Avcı, Karagümrük maçının ikinci yarısında Fernandez'i oyuna alıp, bu planı denemişti.

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