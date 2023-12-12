Batı'dan bir koça göre, "Warriors artık Wiggins'i benche almalı"

Batı Konferansı'ndan bir NBA koçu, Golden State Warriors ekibinin Andrew Wiggins'i benche almak gibi 'aciliyeti olan' bir kararla karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Batı'dan bir koça göre, 'Warriors artık Wiggins'i benche almalı'
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12 Aralık 2023 13:44
Batı Konferansı'ndan bir NBA koçu, Golden State Warriors ekibinin Andrew Wiggins'i benche almak gibi 'aciliyeti olan' bir kararla karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Klay Thompson, Draymond Green ve Stephen Curry gibi yaşlanmaya başlayan yıldızlarının önderliğinde bu sezona 10-12'lik dereceyle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alarak yavaş bir başlangıç yapmış olan Warriors ekibinin, Wiggins'in düşük performansını toparlamasını beklemeyebileceği öne sürüldü.

Batı'dan ismini vermeyen bir başantrenör, konuyla ilgili Heavy Sports'a şu açıklamaları yaptı:

"Sabırlı davranıyorlar. Peki Andrew Wiggins konusunda ne yapacaklar? Daha ne kadar sabırlı olabilirler bilmiyorum. Durum biraz aciliyet kazanmaya başladı. Sahip oldukları tam kadroyla, olduklarından daha iyi olmak için gereken her şeye sahipler."

Wiggins bu sezon maç başına yalnızca 12,6 sayı, 4,4 ribaund ve 1,2 asist ortalamaları yakalıyor.

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