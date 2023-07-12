Bates: "Ja Morant'le takım arkadaşı olmak istiyordum..."

Cleveland Cavaliers'ın çaylağı Emoni Bates, Memphis Grizzlies'de Ja Morant ile birlikte oynamak istemiş olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bates: 'Ja Morant'le takım arkadaşı olmak istiyordum...'
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12 Temmuz 2023 13:29
Cleveland Cavaliers'ın çaylağı Emoni Bates, Memphis Grizzlies'de Ja Morant ile birlikte oynamak istemiş olduğunu söyledi.

Cavaliers, NBA Draftı'nın ikinci turunda 49. sıradan Bates'i seçerek düşük riskli bir tercih yapmıştı. Bates'in bir zamanlar NBA'de bir süperstar olduğu ön görülmüş olsa da, son yıllarda saha içi ve saha dışında yaşadığı sıkıntılar drafttaki sıralamasını büyük oranda etkilemişti.

Bates, Cavaliers'ta olmasına rağmen Morant'le olan ilişkisi nedeniyle geçmişte Grizzlies tarafından draft edilmeyi istediğini itiraf etti:

"Sürekli beni yokluyor. Kendisi ağabeyim gibidir. Beni her zaman kontrol eder. Otele gittiğimde bana mesaj atacağından oldukça eminim. Onunla elimden geldiğince iletişimde kalmaya çalışıyorum."

Üniversiteyi Memphis'te okuyan Bates, tıpkı Morant gibi geçmişte merkezinde ateşli silah bulunan bir talihsizlik yaşamıştı.

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