Basvuru.turkiye.gov.tr - Maske sorgulama sayfası

MASKE BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN EDEVLET LİNKİ

Edevlet üzerinden maske nasıl sipariş ederim, bedava maske nasıl sipariş edilir? Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararıyla ücretsiz maske dağıtılacak! edevlet üzerinden formu dolduran vatandaşlar, maskeleri ücretsiz olarak evlerine kadar alabilecke. Her vatandaşın, her hafta 1 paket (5 adet) maske alma hakkı bulunuyor. Maskeler PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak.Konu hakkında henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar, 'bedava maske başvurusu nasıl yapılır, eczaneden nasıl alınır?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Zira, maske dağıtımı siparişi başvurusu yaptıktan sonra telefonlara gelen SMS kodu önem arz ediyor ve silinmemesi gerekiyor.Haberimizden, E Devlet ve ePTTAVM ücretsiz maske dağıtımı başvurusu hakkında bilgi edinebilir, SMS kodu sorgulama ile eczanelerden maskelerin nasıl alınacağını öğrenebilirsiniz.Maske almak için Sağlık Bakanlığı tarafından telefonunuza gönderilen bir koda sahip olmanız gerekiyor. Bu kod olmadan maske alamazsınız. Bazı vatandaşlara kod gönderilirken, bazılarına ise kod gönderilmedi. Kod gönderilmeyen kişilere birkaç gün içerisinde SMS gönderilmesi bekleniyor. Maske kodu E-Devlet üzerinden sorgulanamıyor.5 Adet Cerrahi Maske 3 Katlı Ürün Özellikleri:Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.Fiberglass ve lateks içermemektedir.Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.Kolay kullanıma uygundur.Hava geçirgen kolay nefes almayı sağlayan non woven kumaştan uretilmiştir.Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.Hijyenik ve CE'li dir.Yüze tam uyumludurBeyaz, mavi yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda e-Devlet üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak.ePttAVM internet sitesinde yapılan yeni açıklamada şu ifadelere yer verildi:Değerli Vatandaşlarımız,Yoğun ilginize teşekkür ediyoruz.Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz.Anlayışınız için teşekkür ederiz.Saygılarımızla.