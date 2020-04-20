Basvuru turkiye gov tr 1000 Lira Sosyal Yardım Başvuru nasıl yapılır?





BAKAN SELÇUK'TAN 1000 TL YARDIM ÖDEMESİ AÇIKLAMASI GELDİ!

1000 TL sosyal yardım paralarının edevlet üzerinden yapılacak başvuru sonrasına gerçekleşeceği açıklandı. Açıklamalar yardım ücretlerinin sorunsuz gerçekleşebilmesi için oldukça önemli olduğu ifade ediliyor. İzlenecek doğru yollar sayesinde 1000 lira sosyal yardım parası turkiye.gov.tr adresinden yapılıyor. Bu adreste yönlendirilern hamleleriniz başvurunun işleme alınması için büyük önem taşıyor. Edevlet turkiye.gov.tr adresi başvuruyu gerçekleştirmek için doğru adres. Sitemizdeki yönlendirme ile ulaşabilirsiniz.Bakan Selçuk'un açıklamaları:Sosyal yardım modellerimizi de 3 faza ayırdık. Birinci fazda belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Bunun haricinde sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu fazların dışında bizim her ay gönderdiğimiz periyodik paylar var. Bu her ay gönderdiğimiz periyodik payları da biz 135 milyondan 180 milyona çıkarmıştık. Önümüzde ramazan ayı da olduğunu dikkate olarak bu ay 2 periyodik pay gönderdik. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımıza bu ay 360 milyon ulaşmış durumda. Dolayısıyla vakıflarımız da ildeki valilerimiz ve kaymakamlarımızla beraber buradan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşabilecekler. Faz 1'de 2,1 milyon haneye ulaştıktan sonra faz 2'de de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Bunları da biz belli kriterlerle tespit ettik. Daha sonra bu tespit ettiğimiz kriterlerle vakıflarımıza tekrar gönderdik ki bir ön değerlendirme de yapabilsinler diye. Bu ön değerlendirme sonucunda sahada bir araştırma da yapılmış oldu. Bize tekrar dönüşler oldu. Umuyoruz ki haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye de bu yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız."Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu açıklamayı yaptı: "Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."3. fazda kaç haneye yardım ulaştırılacağı şu anda belli değil. Bu kez, sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, işyeri kapanan, işten çıkarılan kişiler hedefleniyor. Bu nedenle oldukça geniş bir kesimin yardım kapsamında olabileceği belirtilirken, "Kişinin birkaç ay önce çok iyi geliri olabilir, evi olabilir, iyi yaşam standartları olabilir, ancak koronavirüs nedeniyle işletmesi kapanmıştır, kendisi de maddi zorluğa düşmüştür. Hedef tam olarak bu kişilere ulaşabilmek. Koronavirüsün maddi olarak zarar verdiği herkes bu kapsama girecek" bilgisi veriliyor.