Bastian Schweinsteiger: 'Pogba, Fransa'nın en iyisi'

Alman futbolu ve Bayern Münih'in unutulmaz futbolcularından Bastian Schweinsteiger, Paul Pogba için açıklamalarda bulundu.



Pogba'nın milli takımda üst düzey oynadığını söyleyen efsane isim, "Bana göre Pogba, Fransa Milli Takımı'nın en iyi oyuncusu. Orada her zaman en üst düzeyde oynuyor. Ancak Manchester United için aynı performansı göstermiyor. Peki onun kulübünde de iyi oynamasını nasıl sağlayabilirsiniz? Bence futbolcuyla doğru iletişim ve ortak noktayı bulmak çok önemli." dedi.



Pogba ve Zlatan Ibrahimovic ile oynamak istediğini söyleyen Schweinsteiger, "Böyle dahilere, yıldız futbolculara sahip olduğunuzda onlara yetkinlik vermeniz yeterli. Bu yüzden Pogba ve Zlatan Ibrahimovic ile oynamayı çok istedim. Bu futbolcular, maçın gidişatını değiştirebilecek oyuncular." ifadelerini kullandı.





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