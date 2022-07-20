Beşiktaş'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'a İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers'ın talip olduğu gündeme gelmişti. Rangers, Calvin Bassey transferinin kesinleşmesinin ardından siyah-beyazlı futbolcu için girişimlerini hızlandırmayı planlıyor.



BASSEY AJAX İLE ANLAŞTI



Rangers'ın 22 yaşındaki sol beki Calvin Bassey, Hollanda devi Ajax ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Rangers, bu transferin ardından kasasına 22 milyon Euro koyacak. Bu rakamın bonuslarla birlikte 26.5 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği ifade edildi. İskoç temsilcisi, Rıdvan Yılmaz'ı kadrosuna katmak için Beşiktaş'a teklif yapacak.



BEŞİKTAŞ'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ NE KADAR?



Hatırlanacağı üzere Beşiktaş, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile Rıdvan Yılmaz'ın transferi için görüşmüş fakat; ödeme planında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle anlaşma sağlanamamıştı. Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz için Frankfurt'tan 6 milyon Euro civarında bir gelir elde etmeyi planladığı açıklanmıştı.







