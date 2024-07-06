Başpehlivanlardan er meydanında "Bozkurt" işareti

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, "Bozkurt" işareti yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başpehlivanlardan er meydanında 'Bozkurt' işareti
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06 Temmuz 2024 15:59
663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak başpehlivanlar, "Bozkurt" işareti yaptı.

Baş boyunda güreşecek pehlivanlar, seyirciye takdim edildi, pehlivanlar aynı zamanda "A Milli Takımımıza başarılar dileriz" pankartı da açtı. Bu sırada güreşecek tüm başpehlivanlar, "bozkurt" işareti yaptı.

Ardından ilk turda güreşecek 16 başpehlivan çayırda kalırken, diğer başpehlivanlar ikinci tur sıralarını beklemek üzere dinlenme alanlarına geçti.

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