Başpehlivan Zeybek'in eşi: ''Kemeri alırsan boynuna atlarım diye ahdetmiştim''

Edirne'de gerçekleştirilen 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyon olan Yusuf Can Zeybek'in, 'en büyük destekçim' dediği eşi eski milli güreşçi, U20 Kadınlar Güreş Milli Takım antrenörü Sümeyye Zeybek, 'biz bir ekibiz' deyip birlikte mücadele ederek savaştıklarını söyledi. Sümeyye Zeybek, Kırkpınar'da eşinin kazandığı an sonrası sevinciyle ilgili de, "Daha önce bunu konuşmuştuk, ahdetmiştim; 'eğer kemeri kuşanırsan boynuna atlayacağım' diye. O da tamam dedi. O an istemsiz şekilde ikimiz de birbirimize koştuk. Düşünemiyorsun o anda, atladık ve mutluluğumuzu birlikte yaşadık" dedi.



Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi 'sarı fırtına' lakaplı İsmail Balaban'ı final güreşinde yenen Yusuf Can Zeybek, sevincinin ilk saniyelerini, Er Meydanı'na girip kendisine koşan Sümeyye Zeybek ile paylaştı. İkili, birbirlerine sarılarak şampiyonluğu kutlarken, seyirci de onlara alkışla destek verdi. Yusuf Can Zeybek'in aynı zamanda kendisi gibi eski milli güreşçi olan eşi Sümeyye Zeybek, şampiyonluğun ardından sevinç anını ve duygularını paylaştı.



'BAŞPEHLİVAN EŞİ OLMAK MÜKEMMEL BİR HİS'



Eşi Yusuf Can Zeybek'in daha önce Avrupa ve dünya şampiyonasında madalyaları olduğunu dile getiren 1 çocuk annesi Sümeyye Zeybek, "Başpehlivan eşi olmak mükemmel bir his. Ben bunu ilk defa yaşamıyorum, eşimin Avrupa ve dünya şampiyonasında da madalyaları vardı, o zaman da bu güzel duyguları yaşamıştım. Şimdi bu anlatılmaz bir duygu. Anlatılmaz, yaşıyorum, çok mutluyum, sevinçliyim. Allah isteyen herkese nasip etsin. Eşim çok çalıştı, çok emek verdi, çok fedakarlık yaptı, şimdi de bunu doyasıya hak ediyor ve yaşıyor" dedi.



'KEMERİ ALIRSAN BOYNUNA ATLARIM DİYE AHDETMİŞTİM'



Eşiyle birlikte büyük bir savaşın içerisinde olduklarını, birlikte mücadele verdiklerini dile getiren Sümeyye Zeybek, "Biz ikimiz büyük bir savaşın içerisindeyiz, birlikte mücadele veriyoruz, birlikte emek verdik. Sevinç anını daha önce konuşmuştuk. Ahdetmiştim; 'eğer kemeri kuşanırsan boynuna atlayacağım' diye. O da tamam dedi. O an istemsiz şekilde ikimiz de birbirimize koştuk. Düşünemiyorsun o anda, atladık ve mutluluğumuzu birlikte yaşadık. Ben kendim de güreşçiyim, kendimi tutamıyorum, bağırıyorum, eşimin kazanmasını çok istiyorum çünkü. O hem karakterli, hem de çok disiplinli bir sporcu. Başarıyı hak ediyordu, kemeri de fazlasıyla hak ediyordu, Allah da nasip etti" diye konuştu.



'BİZ ARTIK BİR EKİBİZ'



Kendisinin de daha önce dünya ve Avrupa'da bir çok derecesi olduğunu hatırlatan Zeybek, eşine normal hayatta çok destek verdiğini belirtti. Zeybek, "Ben Dünyada ikinci, Avrupa'da üçüncü oldum, Akdeniz Olimpiyatları ikincisiyim, Karadeniz Oyunları şampiyonuyum, Türkiye şampiyonuyum, bir çok madalyalarım var, öğretmenim. Şimdi de U20 Milli Takım antrenörüyüm. Eşim uyurken evde ses çıkarmamaya çalışıyorum, çocuğumu dışarıya çıkarıyorum, saat 11.00 olduğunda uyuyabilmesi için destek veriyorum. Beslenmesini ona göre ayarlıyorum, psikolojik olarak yüzü düşük olduğunda 'Ne oldu?' diyorum, 'Bugün antrenmanda bir sorun mu var? Canın bir şeye mi sıkkın?' deyip onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü biz artık bir ekibiz, başarıya doğru adım adım yürüyoruz. Onun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.



'ONA DESTEK VERİP BİRAZ SIKIŞTIRIYORUM'



Eşinin hayatının disiplinli olması için bazen sıkıştırdığını da belirten Zeybek, "Gece hayatı mesela bir sporcunun olmamalı, beslenmesi düzgün olmalı, bu konuda ona destek veriyorum. Biraz sıkıştırıyorum onu ama kızıyor bana bazen biraz. Başarılı olduğu zaman da her zaman seviniyoruz bu şekilde" şeklinde konuştu.