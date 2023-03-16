Başpehlivan Şimşek'in cezasında yürütmeyi durdurma kararı

Ankara 15. İdare Mahkemesi, doping kontrol adres bildirimlerini yapmadığı gerekçesiyle 1 yıl hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'le ilgili alınan kararlara ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi.



Mahkeme, Cengizhan Şimşek'in itirazı üzerine yapılan inceleme sonucu yürütmenin durdurulması yönünde karar aldı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu Başkanlığı tarafından geçen yıl aralık ayında 1 yıl hak mahrumiyeti cezası uygulanan 2022 Yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren elde ettiği tüm derecelerin iptaline, kazandığı ödül, kemer ve madalyaların iadesine karar verilmişti.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan konuyla ilgili yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanılmıştı:



"9 Mart 2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu kararı ile 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'in dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline, sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 9 Mart 2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 9 Mart 2023 tarihinde tamamlanmasına, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi zorunlu hale gelmiştir."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ