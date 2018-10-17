Baskonia'ya zaman yetmedi, Olympiakos güldü!

THY Avrupa Ligi 2. haftasında Baskonia ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Mücadeleye iyi başlayan Olympiakos, ilk çeyrekte farkı açtı ve devreyi 50-39'luk skorla önde kapattı.
Üçüncü periyotta da farkı açan Olympiakos, son çeyrekte rakibinin Baskonia'nın geri dönüşüne rağmen mücadeleyi 85-80 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos 2'de 2 yaptı. Baskonia ise ilk mağlubiyetini aldı.
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Mücadeleye iyi başlayan Olympiakos, ilk çeyrekte farkı açtı ve devreyi 50-39'luk skorla önde kapattı.
Üçüncü periyotta da farkı açan Olympiakos, son çeyrekte rakibinin Baskonia'nın geri dönüşüne rağmen mücadeleyi 85-80 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Olympiakos 2'de 2 yaptı. Baskonia ise ilk mağlubiyetini aldı.
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