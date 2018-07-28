Baskonia, Trento'nun yıldızını kaptı!

Baskonia, 24 yaşındaki Birleşik Amerikalı forvet Shavon Shields ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Shavon Shields, kariyerinde ilk defa İspanya Ligi'nde ve EuroLeague'de mücadele edecek.
Geride bıraktığımız sezonu İtalyan ekibi Trento'da geçiren Shavon Shields, takımının İtalya Ligi'nde finale çıkmasında büyük rol oynadı. Geride bıraktığımız sezonda İtalya Ligi/7Days EuroCup toplamında 55 maça çıkan Shavon Shields; 13.67 sayı, 3.58 ribaund, 2.45 asist, 1.05 top çalma ortalamaları tutturdu.
6 maçta sona eren final serisinde Olimpia Milano'ya karşı maç başına 21 sayı ortalaması tutturan Shavon Shields, İtalya Ligi final serileri tarihinde bir seride en çok sayı üreten 3. oyuncu olmayı başardı.
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Geride bıraktığımız sezonu İtalyan ekibi Trento'da geçiren Shavon Shields, takımının İtalya Ligi'nde finale çıkmasında büyük rol oynadı. Geride bıraktığımız sezonda İtalya Ligi/7Days EuroCup toplamında 55 maça çıkan Shavon Shields; 13.67 sayı, 3.58 ribaund, 2.45 asist, 1.05 top çalma ortalamaları tutturdu.
6 maçta sona eren final serisinde Olimpia Milano'ya karşı maç başına 21 sayı ortalaması tutturan Shavon Shields, İtalya Ligi final serileri tarihinde bir seride en çok sayı üreten 3. oyuncu olmayı başardı.
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