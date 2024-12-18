Baskonia, Tel Aviv'e karşı hata yapmadı, Howard yıldızlaştı

THY EuroLeague'in 16. haftasında Baskonia, Maccabi Tel Aviv'i 95-85'lik skorla mağlup etti.

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Baskonia, Tel Aviv'e karşı hata yapmadı, Howard yıldızlaştı
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18 Aralık 2024 01:30
Son güncelleme 18 Aralık 2024 01:41
THY EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Baskonia karşı karşıya geldi.

Hala Aleksandar Nikolic'te oynanan mücadelede Baskonia, Maccabi Tel Aviv'i 95-85'lik skorla mağlup etti.

Baskonia'da  Markus Howard 28 sayı ile yıldızlaşırken Chima Moneke 17 sayı, Tadas Sedekerskis 12 sayı, Donta Hall 10, Kamar Baldwin 8 sayıyla maçı tamamladı.
Maccabi Tel Aviv'de Roman Sorkin 22 sayı, Rokas Jokubaitis 22 sayı, Tamir Blatt 14 sayı, Jaylen Hoard 14 sayı, Jake Cohen 5 sayıyla mücadele etti.

Bu sonuçla birlikte Baskonia, 7-9 ile 14. sırada bulunurken Maccabi Tel Aviv 4-12 ile 16. sırada.
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