Baskonia, Tel Aviv'e karşı hata yapmadı, Howard yıldızlaştı

THY EuroLeague'in 16. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Baskonia karşı karşıya geldi.
Hala Aleksandar Nikolic'te oynanan mücadelede Baskonia, Maccabi Tel Aviv'i 95-85'lik skorla mağlup etti.
Baskonia'da Markus Howard 28 sayı ile yıldızlaşırken Chima Moneke 17 sayı, Tadas Sedekerskis 12 sayı, Donta Hall 10, Kamar Baldwin 8 sayıyla maçı tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Baskonia, 7-9 ile 14. sırada bulunurken Maccabi Tel Aviv 4-12 ile 16. sırada.
Hala Aleksandar Nikolic'te oynanan mücadelede Baskonia, Maccabi Tel Aviv'i 95-85'lik skorla mağlup etti.
Baskonia'da Markus Howard 28 sayı ile yıldızlaşırken Chima Moneke 17 sayı, Tadas Sedekerskis 12 sayı, Donta Hall 10, Kamar Baldwin 8 sayıyla maçı tamamladı.
Maccabi Tel Aviv'de Roman Sorkin 22 sayı, Rokas Jokubaitis 22 sayı, Tamir Blatt 14 sayı, Jaylen Hoard 14 sayı, Jake Cohen 5 sayıyla mücadele etti.
Bu sonuçla birlikte Baskonia, 7-9 ile 14. sırada bulunurken Maccabi Tel Aviv 4-12 ile 16. sırada.