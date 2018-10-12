Euroleague'in ilk haftasında Zalgiris Kaunas Litvanya'da Baskonia'yı konuk etti. İspanyol temsilcisi Baskonia, Zalgiris'i deplasmanda 87-79 mağlup etmeyi başardı.
Zalgiris Kaunas'ta 19 sayı atan Nate Wolters en skorer isim olurken, Baskonia'da Jayson Granger 15, Shavon Shields 14 sayıyla oynadı.
Zalgiris ikinci maçında İstanbul'da Anadolu Efes ile karşılaşacak. Baskonia ise ikinci maçında İspanya'da Olympiakos'u konuk edecek.
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Zalgiris Kaunas'ta 19 sayı atan Nate Wolters en skorer isim olurken, Baskonia'da Jayson Granger 15, Shavon Shields 14 sayıyla oynadı.
Zalgiris ikinci maçında İstanbul'da Anadolu Efes ile karşılaşacak. Baskonia ise ikinci maçında İspanya'da Olympiakos'u konuk edecek.
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