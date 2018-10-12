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Baskonia Litvanya'dan zaferle döndü

Euroleague'in ilk haftasında Baskonia deplasmanda Zalgiris Kaunas'ı 87-79 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Baskonia Litvanya'dan zaferle döndü
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12 Ekim 2018 21:55
Euroleague'in ilk haftasında Zalgiris Kaunas Litvanya'da Baskonia'yı konuk etti. İspanyol temsilcisi Baskonia, Zalgiris'i deplasmanda 87-79 mağlup etmeyi başardı.

Zalgiris Kaunas'ta 19 sayı atan Nate Wolters en skorer isim olurken, Baskonia'da Jayson Granger 15, Shavon Shields 14 sayıyla oynadı.

Zalgiris ikinci maçında İstanbul'da Anadolu Efes ile karşılaşacak. Baskonia ise ikinci maçında İspanya'da Olympiakos'u konuk edecek.

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