Baskonia doludizgin devam ediyor; Kızılyıldız'ı rahat geçti

THY Euroleague'in 3. haftasında Baskonia, evinde ağırladığı Kızılyıldız'ı 92-75 mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Baskonia doludizgin devam ediyor; Kızılyıldız'ı rahat geçti
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20 Ekim 2022 00:39
THY Euroleague'in 3. haftasında Baskonia ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.

Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Baskonia 92-75 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla beraber Baskonia, ligin ilk 3 maçından 3 galibiyet çıkarmayı başarırken, Kızılyıldız 3 maçın sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
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