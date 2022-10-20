Baskonia doludizgin devam ediyor; Kızılyıldız'ı rahat geçti

THY Euroleague'in 3. haftasında Baskonia ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi.
Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Baskonia 92-75 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla beraber Baskonia, ligin ilk 3 maçından 3 galibiyet çıkarmayı başarırken, Kızılyıldız 3 maçın sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
Fernando Buesa Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Baskonia 92-75 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla beraber Baskonia, ligin ilk 3 maçından 3 galibiyet çıkarmayı başarırken, Kızılyıldız 3 maçın sonunda henüz galibiyetle tanışamadı.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: