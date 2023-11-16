Baskonia, Barcelona'ya acımadı! 23 sayı fark

THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Baskonia, sahasında Barcelona'yı 94-71 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; euroleague.net
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Baskonia, Barcelona'ya acımadı! 23 sayı fark
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16 Kasım 2023 00:28
THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Baskonia ile Barcelona karşılaştı. Fernando Buesa Arena'da oynanan maçı Baskonia 23 sayı farkla 94-71 kazandı. 

Baskonia'da Markus Howard 26 sayı, 3 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Barcelona'da Nicolas Laprovittola 14 sayı, 4 asist ile takımına galibiyeti getiremedi. 

Bu sonuçla birlikte Baskonia, galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Barcelona bu maçla birlikte ikinci yenilgisini yaşadı.

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