THY EuroLeague'in 8. hafta maçında Baskonia ile Barcelona karşılaştı. Fernando Buesa Arena'da oynanan maçı Baskonia 23 sayı farkla 94-71 kazandı.



Baskonia'da Markus Howard 26 sayı, 3 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu. Barcelona'da Nicolas Laprovittola 14 sayı, 4 asist ile takımına galibiyeti getiremedi.



Bu sonuçla birlikte Baskonia, galibiyet sayısını 4'e çıkardı. Barcelona bu maçla birlikte ikinci yenilgisini yaşadı.





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