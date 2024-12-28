Baskonia 19 sayıdan döndü ve Paris Basket'i mağlup etti

THY EuroLeague'in 18. haftasında Baskonia evinde Paris Basket'i 94-81 mağlup etti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Baskonia 19 sayıdan döndü ve Paris Basket'i mağlup etti
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28 Aralık 2024 01:33
Son güncelleme 28 Aralık 2024 01:41
THY EuroLeague'in 18. haftasında Baskonia evinde Paris Basket'i 94-81 mağlup etti

Baskonia bir bölümde 38-57'yle 19 sayı farkla geri düştüğü maçta ikinci yarıda geri döndü ve rakibini 94-81 mağlup etti.

Bu sonuçla Baskonia 8. galibiyetini alırken Paris ise 6. yenilgisini yaşadı.

Baskonia'da Markus Howard 28 sayı – 4 asist, Chima Moneke 29 sayı – 10 ribaunt, Nikos Rogkavopoulos 10 sayı – 5 ribaunt, Trent Forrest, Kamar Baldwin ve Donta Hall 8 sayıyla mücadele etti.

Paris'te Nadir Hifi 16 sayı – 4 asist, TJ Shorts 14 sayı – 4 asist, Maodo Lo 12 sayı – 3 asist, Collin Malcolm 10 sayı – 6 ribaunt, Yakuba Ouattara 6, Tyson Ward 5 sayıyla maçı tamamladı.

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