Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ise üçüncü hafta müsabakaları yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



21 Ekim Cuma:



19.00 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



22 Ekim Cumartesi:



13.00 Bahçeşehir Koleji-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)



15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bige)



18.00 Galatasaray Nef-Beşiktaş Emlakjet (Sinan Erdem)



20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)



23 Ekim Pazar:



13.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Gaziantep Basketbol (Selçuklu Belediyesi)



15.30 Darüşşafaka-Aliağa Petkimspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



18.00 Frutti Extra Bursaspor-Anadolu Efes (TOFAŞ)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



22 Ekim Cumartesi:



13.00 Emlak Konut-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Başakşehir Spor Kompleksi)



13.00 Bursa Uludağ Basketbol-OGM Ormanspor (TOFAŞ)



14.00 Antalya 07 Basketbol-Çankaya Üniversitesi (Kepez Turgut Özal)



14.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Beşiktaş (Sinan Erdem)



16.00 Nesibe Aydın-Hatay Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)



23 Ekim Pazar:



15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Rize Belediyesi (Kadir Has Kongre Merkezi)



17.00 BOTAŞ-Fenerbahçe Alagöz Holding (Ankara)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



21 Ekim Cuma:



18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Depomaxx Haremspor (Gölbaşı)



22 Ekim Cumartesi:



14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Yılyak Samsunspor Basketbol (Kocaeli Atatürk)



15.45 OGM Ormanspor-Antalya Güneşi (M. Sait Zarifoğlu)



17.30 Semt77 Yalovaspor-Ankaragücü Mamak Belediyesi (90. Yıl)



23 Ekim Pazar:



14.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Finalspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)



15.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)



17.30 Çağdaş Bodrumspor-Sigortam.net (Bodrum)



24 Ekim Pazartesi:



15.00 Akran Gemlik Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gemlik)





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