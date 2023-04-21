Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları yapılacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



21 Nisan Cuma:



19.00 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)



22 Nisan Cumartesi:



13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Muradiye)



15.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)



18.00 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Ahmet Cömert)



20.30 Galatasaray Nef-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)



23 Nisan Pazar:



13.00 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Selçuklu Belediyesi)



18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)



Misli.com Türkiye Basketbol Ligi



21 Nisan Cuma:



15.30 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



22 Nisan Cumartesi:



14.00 Antalya Güneşi-Depomaxx Haremspor (Kepez Turgut Özal)



14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kocaeli Atatürk)



15.45 Çağdaş Bodrumspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Bodrum)



17.30 OGM Ormanspor-Semt77 Yalovaspor (M. Sait Zarifoğlu)



23 Nisan Pazar:



15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Yılyak Samsunspor Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)



17.30 Akran Gemlik Basketbol-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Gemlik)



24 Nisan Pazartesi:



18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)





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