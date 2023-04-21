Basketbolda yeni hafta heyecanı başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 26. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
21 Nisan Cuma:
19.00 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
22 Nisan Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Muradiye)
15.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)
18.00 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Ahmet Cömert)
20.30 Galatasaray Nef-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
23 Nisan Pazar:
13.00 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Selçuklu Belediyesi)
18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
21 Nisan Cuma:
15.30 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
22 Nisan Cumartesi:
14.00 Antalya Güneşi-Depomaxx Haremspor (Kepez Turgut Özal)
14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kocaeli Atatürk)
15.45 Çağdaş Bodrumspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Bodrum)
17.30 OGM Ormanspor-Semt77 Yalovaspor (M. Sait Zarifoğlu)
23 Nisan Pazar:
15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Yılyak Samsunspor Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
17.30 Akran Gemlik Basketbol-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Gemlik)
24 Nisan Pazartesi:
18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
21 Nisan Cuma:
19.00 Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
22 Nisan Cumartesi:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Muradiye)
15.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)
18.00 Gaziantep Basketbol-Türk Telekom (Ahmet Cömert)
20.30 Galatasaray Nef-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
23 Nisan Pazar:
13.00 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.30 AYOS Konyaspor Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Selçuklu Belediyesi)
18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)
Misli.com Türkiye Basketbol Ligi
21 Nisan Cuma:
15.30 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
22 Nisan Cumartesi:
14.00 Antalya Güneşi-Depomaxx Haremspor (Kepez Turgut Özal)
14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kocaeli Atatürk)
15.45 Çağdaş Bodrumspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Bodrum)
17.30 OGM Ormanspor-Semt77 Yalovaspor (M. Sait Zarifoğlu)
23 Nisan Pazar:
15.45 Ankaragücü Mamak Belediyesi-Yılyak Samsunspor Basketbol (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
17.30 Akran Gemlik Basketbol-Fenerbahçe Koleji DS Energy (Gemlik)
24 Nisan Pazartesi:
18.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Kurtdereli)
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