Basketbolda yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe Safiport ile Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile OGM Ormanspor finale çıkmak için mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Basketbolda yarı final eşleşmeleri belli oldu!
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29 Nisan 2022 21:33
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının ardından yarı final eşleşmeleri netleşti.

Çeyrek finalde rakiplerini geçen Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın, play-off yarı finalinde mücadele etme hakkı kazandı.

Yarı finalde Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor eşleşmeleri oluştu. Seride 3 galibiyete ulaşacak takımları, şampiyonun belirleneceği finale yükselecek.

Müsabakalar, Tivibu Spor'dan yayımlanacak.

Play-off yarı final serisinde maç programı şöyle:

1 Mayıs Pazar:

16.30 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Metro Enerji)

2 Mayıs Pazartesi:

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

3 Mayıs Salı:

16.00 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Metro Enerji)

4 Mayıs Çarşamba:

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)

6 Mayıs Cuma:

16.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Safiport (TOBB ETÜ)

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (M. Sait Zarifoğlu)

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