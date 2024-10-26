Basketbolda Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil eden 16 takımdan 15'i hafta içi parkeye çıktı. Tük takımları, 15 maçta 11 galibiyet elde etti.Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 11, kadınlarda ise 5 takım temsil ediyor.Erkeklerde THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BTK Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Bursaspor ve TOFAŞ; kadınlarda da Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol mücadele ediyor.THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, İtalya deplasmanında EA7 Emporio Armani Milan'ı 96-84 yenerek 5. maçında 3. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise haftanın en önemli maçında Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR'a 81-76 mağlup oldu.BTK Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş haftayı galibiyetle tamamladı.Beşiktaş, A Grubu'nda sahasında İspanya temsilcisi Joventut'u 82-76 yendi ve 5. maçında 3. galibiyetini elde etti. Aynı gruptaki Bahçeşehir Koleji ise Karadağ deplasmanında Buducnost'u 92-75 yenerek 4 galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.Türk Telekom ise B Grubu'nda sahasında İspanya ekibi Valencia'ya 101-87 yenildi ve 5 hafta sonunda 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle 5. sırada yer aldı.Türk temsilcileri, FIBA'nın düzenlendiği organizasyonlarda haftayı 4 galibiyetle bitirdi.FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarında Galatasaray, D Grubu'nda Yunanistan deplasmanında Promitheas'ı 79-75 yenerek 2. galibiyetini alırken, H Grubu'nda Manisa Basket bir başka Yunan ekibi Peristeri'yi sahasında 79-77 yenip 3'te 3 yaptı. Aliağa Petkim ise İspanya'da Unicaja Malaga'ya 112-82 yenilerek B Grubu'ndaki ilk yenilgisini yaşadı.C Grubu'nda bulunan Karşıyaka ise haftayı maç yapmadan geçti.FIBA Avrupa Kupası'nda ise A Grubu'nda TOFAŞ, sahasında Alman ekibi Braunschweig'i 102-90 yenerek 3'te 3 yaparken, B Grubu'nda Bursaspor, Slovakya deplasmanında Patrioti'yi 78-63 yenerek 2. galibiyetini elde etti.Türkiye'yi temsil eden kadın basketbol takımları, Avrupa kupalarında bu hafta 4 galibiyet aldı.FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son iki yılın şampiyonu Fenerbahçe Opet, C Grubu'nda Polonya ekibi Polkowice'yi 90-88 yenerek 3'te 3 yaptı. ÇBK Mersin de B Grubu'nda Yunan ekibi Olympiakos'u deplasmanda 81-77 mağlup ederek üçüncü maçını da galibiyetle tamamladı. İki ekip de gruplarında lider durumda bulunuyor.FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring J Grubu'nda Çekya ekibi Brno'yu 92-66, Beşiktaş ise K Grubu'nda Belçika'da Namur'u 94-73 yenerek 3'te 3 yaptı. E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol ise sahasında Fransa ekibi Charnay'a 76-66 kaybetti ve üçüncü maçında 2. yenilgisini aldı.Avrupa kupalarında Türk takımlarının bu hafta aldığı sonuçlar şöyle:EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes: 84-96Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR: 76-81Buducnost-Bahçeşehir Koleji: 75-92Türk Telekom-Valencia: 87-101Beşiktaş Fibabanka-Joventut: 82-76Unicaja Malaga-Aliağa Petkim: 112-82Promitheas-Galatasaray: 75-79Manisa Basket-Peristeri: 79-77FIBA Avrupa Kupası:TOFAŞ-Braunschweig: 102-90Levicki-Bursaspor: 63-78Olympiakos-ÇBK Mersin: 67-81Polkowice-Fenerbahçee Opet: 88-90Brno-Galatasaray Çağdaş Faktoring: 66-92YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Charnay: 66-76Namur-Beşiktaş: 73-94