Basketbolda Türk derbisi

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu J Grubu maçında, temsilcimiz Darüşşafaka, bir başka temsilcimiz olan TOFAŞ'ı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda Türk derbisi
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07 Mart 2022 11:56
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu J Grubu'nda Darüşşafaka, bir diğer Türk temsilcisi TOFAŞ'ı ağırlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak müsabaka, 8 Mart Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan TOFAŞ, lider durumda bulunuyor. Darüşşafaka ise 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 2. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında grubun açılış maçında TOFAŞ, evinde Darüşşafaka'yı 91-81 mağlup etmişti.

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