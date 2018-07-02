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Basketbolda Turgut Atakol Turnuvası başlıyor

İstanbul'da Salı günü başlayacak turnuvada, Ümit Milli Takım'ın yanı sıra Fransa, İtalya, Karadağ, Litvanya ve Sırbistan mücadele edecek.

Kaynak: AA
Basketbolda Turgut Atakol Turnuvası başlıyor
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02 Temmuz 2018 16:22
Basketbolda ümitler kategorisinde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında gösterilen Turgut Atakol Turnuvası, geleceğin yıldızlarını İstanbul'da buluşturacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bu yıl 23.'sü düzenlenecek Turgut Atakol Turnuvası, yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak.

Türkiye Ümit Milli Basketbol Takımı'nın yanı sıra Fransa, İtalya, Karadağ, Litvanya ve Sırbistan'ın mücadele edeceği turnuvada maçlar tek devreli lig usulüne göre oynanacak. Bütün maçların ardından grupta ilk sırayı alan takım turnuvanın şampiyonu olacak.

Karşılaşmalar, federasyonun "Youtube" sayfasından canlı yayınlanacak.

Türk basketbolunun önemli isimlerinden Turgut Atakol anısına düzenlenen turnuvada Türk Milli Takımları 10 kez şampiyonluğa ulaştı.

23. Turgut Atakol Turnuvası'nın maç programı şu şekilde:

Salı:

14.00 Fransa - Karadağ

16.30 Sırbistan - İtalya

19.00 Türkiye - Litvanya

4 Temmuz Çarşamba:

14.00 Sırbistan - Karadağ

16.30 Litvanya - Fransa

19.00 İtalya - Türkiye

5 Temmuz Perşembe:

14.00 Litvanya - Sırbistan

16.30 Karadağ - İtalya

19.00 Türkiye - Fransa

6 Temmuz Cuma:

14.00 Karadağ -Litvanya

16.30 Fransa - İtalya

19.00 Sırbistan - Türkiye

7 Temmuz Cumartesi:

13.00 Fransa - Sırbistan

15.30 İtalya - Litvanya

18.30 Türkiye - Karadağ

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