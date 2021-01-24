Basketbolda toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası oynanan 4 karşılaşmayla tamamlanırken, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası yapılan 1 maçla başladı.
Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka: 75-85
Empera Halı Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor: 77-70
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 86-93
TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 83-85
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 93-61
Liglerde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- ING Basketbol Süper Ligi
Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka: 75-85
Empera Halı Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor: 77-70
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 86-93
TOFAŞ-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 83-85
- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 93-61