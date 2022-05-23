Basketbolda son yarı finalist belli oluyor

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka 24 Mayıs Salı günü İstanbul'da karşılaşacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçını kazanan ekip yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi olacak.
Eşleşmede 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanan ilk maçı Anadolu Efes 90-66, 13 Mayıs Cuma günkü İzmir'deki müsabakayı ise Pınar Karşıyaka 79-73 kazanmıştı. Normal takvime göre 15 Mayıs Pazar oynanması gereken üçüncü karşılaşma Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu elde ettiği Dörtlü Final müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçını kazanan ekip yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi olacak.
Eşleşmede 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanan ilk maçı Anadolu Efes 90-66, 13 Mayıs Cuma günkü İzmir'deki müsabakayı ise Pınar Karşıyaka 79-73 kazanmıştı. Normal takvime göre 15 Mayıs Pazar oynanması gereken üçüncü karşılaşma Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu elde ettiği Dörtlü Final müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.