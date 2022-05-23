Basketbolda son yarı finalist belli oluyor

ING Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinde Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka arasındaki 1-1'lik eşitlik 24 Mayıs Salı günü bozulacak ve son yarı finalist ortaya çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda son yarı finalist belli oluyor
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23 Mayıs 2022 14:30
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka 24 Mayıs Salı günü İstanbul'da karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçını kazanan ekip yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi olacak.

Eşleşmede 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanan ilk maçı Anadolu Efes 90-66, 13 Mayıs Cuma günkü İzmir'deki müsabakayı ise Pınar Karşıyaka 79-73 kazanmıştı. Normal takvime göre 15 Mayıs Pazar oynanması gereken üçüncü karşılaşma Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu elde ettiği Dörtlü Final müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.



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