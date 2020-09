Basketbolda sezonun ilk yarısı seyircisiz

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 sezonunun ilk yarısındaki maçların seyircisiz oynanacağını söyledi.



Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un tüm alanlarda olduğu gibi sporu da etkilediğini dile getirerek, "Biz de Sağlık Bakanlığı'mız ile yaptığımız görüşmelerde, sezonun ilk yarısının seyircisiz oynanmasının daha uygun ve sağlıklı olacağına karar verdik. Bunu kulüplerimize de bildirdik." dedi.



Basketbolda seyircinin önemine değinen Türkoğlu, "Bu elbette kolay bir süreç olmayacak. Sporculuk hayatımızda hep dolu tribünler önünde performans sergiledik. Şimdi boş tribünlere oynamak zor olacaktır. Ancak öncelliğimiz hep insan sağlığı. Özellikle ülkemizde artan vaka sayılarından dolayı ilk amacımız, performans gösterecek sporcularımız, antrenörlerimiz ve salonda bulunan arkadaşlarımızın güvenliğini sağlayabilmek. Sağlık Bakanlığı'mızın, Bilim Kurulu'muzun verdiği talimata göre de inşallah ligin ikinci yarısından itibaren seyirci almaya başlayabiliriz." diye konuştu.



- "(Kovid-19 testleri) Sayın Cumhurbaşkanı'mız talimatlar verdi"



Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik anlamda kulüpleri etkileyen Kovid-19 testleri konusunda talimat verdiğini aktardı.



Kulüplerin en önemli sorunlarından birinin Kovid-19 testleri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile yaptığımız görüşmede bu konuyla ilgili düşüncelerimizi ve beklentilerimizi kendilerine arz etmiştik. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır. Cumhurbaşkanı'mız her koşulda olduğu gibi bu süreçte de sporun ve sporcunun yanında. İlk temennimiz testlerin ücretsiz olması. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, olursa da makul bir ücret talep edileceğine yönelik talimatlar verdi. Özellikle mevcut süreçte bu testler ekonomik anlamda kulüplerimizi çok etkileyebilirdi. Federasyon olarak yayımladığımız bir protokol var. Buna uymaları gerekiyor. Bu nedenle çok test yapılması gerekiyor. Bu maliyetler her geçen gün artacaktı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan böyle güzel haber almamız bizi çok mutlu etti."



- "Tahkim Kurulunun verdiği kararlar bizi çok üzdü"



Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulunun ING Basketbol Süper Ligi'nin 15 takımla oynanması ile lige katılım bedellerini ödemediği için ihraç edilen Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Samsun Canik Belediyespor ve Türkiye Basketbol Birinci Ligi temsilcisi Konyaspor'la ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunun vermiş olduğu kararların kendilerini üzdüğünü söyledi.



Türk basketbolunun gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Türkoğlu, bu konuda kulüplere her türlü desteği verdiklerini, kuralları uygulayarak adaletli kararlar aldıklarını dile getirdi.



Samsun Canik Belediyespor ve Konyaspor'un liglerde davam etmesine yönelik Tahkim Kurulu kararına değinen Türkoğlu, "Talimatları göz önünde bulundurarak aldığımız kararların Tahkim Kurulundan dönmesi bizi çok şaşırtıyor. Bütün kulüplerin sağlıklı bir şekilde yoluna devam etmesini istiyoruz. Herkese eşit davranıyoruz. Tahkim Kurulunun aleyhimize verdiği kararlar hem bizi çok şaşırttı hem de çok üzdü. Bu kararları alırken, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayladığı ve resmi internet sitesinde de yer alan talimatları hayata geçiriyoruz. Türkiye Basketbol Birinci Ligi'ndeki 15 takımımızın yükümlülüklerini yerine getirdiği, Konyaspor'un bu derece rahat ve bana göre profesyonel davranış göstermediği, paralarını yatırmadıkları süreçte biz de talimatları uygulamaya geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.



Türkoğlu, Samsun Canik Belediyespor'un da aynı nedenle ligden ihraç edildiğini belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:



"Canik Belediyespor'un sportif ve ekonomik olarak yaşadığı sorunlar, FIBA ve ligimizdeki borçları, alacaklarının temlik altında olması... Konyaspor'da olduğu gibi lige katılım parasını yatırmadıkları için iki takım hakında da böyle bir karar aldık. Tahkim Kurulunun, Gençlik ve Spor Bakanlığının onayladığı talimatları farklı değerlendirip karar vermesi bizi gerçekten şaşırtıyor. Aklımıza 'Bu çifte standart neden oluyor?' sorusu geliyor. Bu takımların niye ayrıcalıkları var? Diğer takımlarımıza emsal teşkil etmeyecek mi? Burada herkesin hakkını koruyan bir federasyon olarak, diğer 15 takıma haksızlık yapılmış olmayacak mı? O yüzden dün Tahkim Kuruluna itirazda bulunduk."



- "Denizli Basket yükümlülüklerini yerine getirmedi"



Hidayet Türkoğlu, Bandırma Basketbol İhtisas'ın çekildiği Basketbol Süper Ligi'nde yer almak için başvuran Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in gerekli şartları sağlayamadığını dile getirdi.



Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kuruluna başvurduğunu anlatan Türkoğlu, "Biz görüşmelerde kendilerine yardımcı olmaya çalıştık. Ancak bir anda olayların çirkinleşip, siyasete çekilmesi bizi çok üzmüştür. Bizden fazla kimse basketbolun daha iyi olmasını istemez. Kimse ligin kaç takımla oynanmasının bize ne kadar değer katacağını bizden daha iyi bilemez. Biz hiçbir takıma farklı davranamayız. Maalesef Tahkim Kurulu farklı düşünüp, bazı konularda çifte standart uygulaması yaptı. Bu Türk sporu için bir tehlike olur. Tahkim Kurulunun böyle fevri davranması ileriki dönemde çok büyük sıkıntılar yaşatabilir. Tek temennimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu sürece dahil olması ve bu yanlış kararları gözden geçirmesi." şeklinde görüş belirtti.



Tahkim Kurulunun aldığı kararların liglerin planlamasında kendilerini zora soktuğunu aktaran Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tahkim Kurulunun bu tarz, keyfe keder karar değişiklikleri bizi çok yıpratıyor. Bu domino etkisi oluşturuyor ve diğer liglerimizi de etkiliyor. Karşı tarafın, federasyonun yardımcı olmadığı yönünde açıklamaları var. Halbuki tam tersi yardımcı olduk. Bakırköy Basket'in (İTÜ Basket) ligden çekilmesinden sonra 29 Temmuz'da alttan gelecek bütün takımlarımıza 15 günlük bir zaman tanıdık. Petkim Spor'un hangi yükümlülükleri yerine getirerek Süper Lig'e alındığı konuşulmuyor, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in yükümlülüklerini yerine getiremediği süreç konuşuluyor. Maalesef istediğimiz teminatı sağlamadılar, yükümlülüklerini yerine getirmediler. Tahkim Kurulunun verdiği karar, yeterli sürenin verilmediği yönünde. Biz de bu karardan sonra 15 günlük süreyi verdik. Şu an Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in 16. takım olarak lige alındığı şeklinde bir şey yok. Bekleme halindeyiz. Şu an üçüncü günümüz ve herhangi bir başvuru olmadı. Önümüzdeki günlerde kulüplerden katılma başvurusu olursa, teminatla birlikte evraklarına bakılacaktır ve federasyon tarafından değerlendirilecektir. Süre 18 Eylül'de bitecek."



Hidayet Türkoğlu, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapmayı planladıkları Basketbol Gelişim Merkezi'nin temellerini bir an önce atmayı planladıklarını belirterek, "Bu seneyi bitirmeden temeli atmayı hedefliyoruz. Burayı yaşayan bir tesis olarak Türk sporuna kazandıracağımızı düşünüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.