Basketbolda şampiyonluk rekoru Aydan Siyavuş'ta

Siyavuş'u Örs takip ediyor

Ergin Ataman 3 takımla 5 kez şampiyon oldu

Mahmuti üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic

Fenerbahçe yabancılarla sevindi

Lig tarihinde 5 yabancı antrenör şampiyonluk gördü

Şampiyonluk yaşayan antrenörler

Sezon Şampiyon Antrenör 1966-67 Altınordu Samim Göreç 1967-68 İTÜ Mehmet Baturalp 1968-69 Galatasaray Petar Simenov 1969-70 İTÜ Mehmet Baturalp 1970-71 İTÜ Şengün Kaplanoğlu 1971-72 İTÜ Samim Göreç 1972-73 İTÜ Öner Şaylan 1973-74 Muhafızgücü Armağan Asena 1974-75 Beşiktaş Cavit Altunay 1975-76 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1976-77 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1977-78 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1978-79 Efes Pilsen Faruk Akagün 1979-80 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1980-81 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1981-82 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş 1982-83 Efes Pilsen Rıza Erverdi 1983-84 Efes Pilsen Aydan Siyavuş 1984-85 Galatasaray Nur Germen 1985-86 Galatasaray Fehmi Sadıkoğlu 1986-87 Karşıyaka Nadir Vekiloğlu 1987-88 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp 1988-89 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp 1989-90 Galatasaray Faruk Akagün 1990-91 Fenerbahçe Çetin Yılmaz 1991-92 Efes Pilsen Aydın Örs 1992-93 Efes Pilsen Aydın Örs 1993-94 Efes Pilsen Aydın Örs 1994-95 Ülkerspor Çetin Yılmaz 1995-96 Efes Pilsen Aydın Örs 1996-97 Efes Pilsen Aydın Örs 1997-98 Ülkerspor Çetin Yılmaz 1998-99 TOFAŞ Jasmin Repesa 1999-00 TOFAŞ Tolga Öngören 2000-01 Ülkerspor Murat Didin 2001-02 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2002-03 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2003-04 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2004-05 Efes Pilsen Oktay Mahmuti 2005-06 Ülkerspor Murat Özyer 2006-07 Fenerbahçe Ülker Aydın Örs 2007-08 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic 2008-09 Efes Pilsen Ergin Ataman 2009-10 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic 2010-11 Fenerbahçe Ülker Neven Spahija 2011-12 Beşiktaş Milangaz Ergin Ataman 2012-13 Galatasaray Medical Park Ergin Ataman 2013-14 Fenerbahçe Ülker Zeljko Obradovic 2014-15 Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıca 2015-16 Fenerbahçe Zeljko Obradovic 2016-17 Fenerbahçe Zeljko Obradovic



2017-18 Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic 2018-19 Anadolu Efes Ergin Ataman 2019-20 Tamamlanamadı Tamamlanamadı 2020-21 Anadolu Efes Ergin Ataman

Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan antrenör olan Aydan Siyavuş'un rekoru, 23 yıldır geçilemedi.Galatasaray'ı çalıştırırken 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla ligde en fazla kupa kaldıran antrenör rekorunun sahibi durumunda.Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek antrenör olan Siyavuş, 1983-1984 sezonunda da Anadolu Efes'i şampiyonluğa taşıdı.Aydın Örs yaşadığı 6 şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer alıyor.Örs, eski adı Efes Pilsen olan Anadolu Efes ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 yıllarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996, 1996-1997 sezonlarında da 2 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe Ülker'i şampiyon yaparak 6. kez mutlu sona ulaştı.Süper Lig'de üç farklı takımla şampiyonluk sevinci yaşayan tek antrenör olan Ergin Ataman'ın toplam 5 şampiyonluğu bulunuyor.Başantrenör olarak ilk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ın 37 yıllık şampiyonluk hasretine son vererek, ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın başında da ipi göğüsleyerek, ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.Ergin Ataman, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında yine Anadolu Efes ile kupayı kazanma başarısı gösterdi.Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi.Oktay Mahmuti, lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak bu başarıyı yakalayan tek antrenör konumunda. Oktay Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaştı.Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan antrenörler arasında yer alıyor.Fenerbahçe'nin başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.Obradovic, sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.Fenerbahçe, ligde son 7 şampiyonluğunu yabancı teknik adamlarla elde etti.Zeljko Obradovic ile 4, Karadağlı Bogdan Tanjevic ile iki kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, bir kez de Hırvat Neven Spahija ile şampiyon oldu.Basketbol Süper Ligi tarihinde 20 Türk, 5 yabancı antrenör şampiyonluk sevinci yaşadı.1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçti.Hırvat Jasmin Repesa ise 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.Karadağlı Bogdan Tanjevic, o zamanki adıyla Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.Hırvat Neven Spahija, Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.Zeljko Obradovic de 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe ile şampiyonluk ipini göğüsledi.Basketbol Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşayan takımlar ve başantrenörleri şöyle: