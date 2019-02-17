Basketbolda milli mesai başlıyor

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur I Grubu'ndan çıkmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son iki maçına hazırlanmak için yarın Ankara'da kampa girecek.Grup maçlarının tamamlanmasına 2 müsabaka kala Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan milli takım, 22 Şubat'ta Ankara'da Slovenya, 25 Şubat'ta ise deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.Bu iki maçı da kazanması durumunda grup lideri olarak Çin'e gidecek milli takım, ilk çalışmasını yarın akşam başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Ankara Spor Salonu'nda yapacak.Milli takımın 14 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş (Darüşşafaka Tekfen), Sinan Güler (Fenerbahçe Beko), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk İbrahim Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Yiğit Arslan (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom).