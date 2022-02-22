Basketbolda Kulüpler Birliği Vakfı için çalışmalar sürüyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan kulüp temsilcileri, Kulüpler Birliği Vakfının kurulması için ikinci toplantıyı yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Basketbolda Kulüpler Birliği Vakfı için çalışmalar sürüyor
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22 Şubat 2022 17:51
ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerin temsilcileri, Kulüpler Birliği Vakfının kurulması için bir araya geldi.

Ligde yer alan kulüplerin ortaklaşa yaptığı açıklamada, ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların idarecilerinin, Kulüpler Birliği Vakfının kuruluşu için gerekli adımların atılması adına ikinci kez toplandığı belirtildi.

Toplantıda Kulüpler Birliği Vakfının kurulumu için gerekli adımların gündeme geldiği ve birliğin geleceğine dair planlama üzerinde mutabık kalınarak harekete geçme kararı alındığı kaydedildi.

İlerleyen dönemdeki planlama doğrultusunda birliğin kurulması için gerekli aksiyonların alınacağı ve bu süreçte Türkiye Basketbol Federasyonu ile koordineli bir şekilde hareket edileceği aktarıldı.

 
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