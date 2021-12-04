Basketbolda, Kulüpler Birliği kuruluyor

Basketbolda ING Süper Lig'de mücadele eden kulüpler, tıpkı futbolda olduğu gibi bir araya gelerek Basketbol Kulüpler Birliği'ni kurmak için ilk adımı attı.



ÜLKER STADI'NDA BİR ARAYA GELİNDİ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un daveti ve ev sahipliğinde geçtiğimiz perşembe günü Ülker Stadı'nda bir araya gelen 16 kulübün temsilcileri öncelikle basketbolun genel sorunları ve bundan sonra izlenecek yol haritası konusunda görüş alış verişinde bulundu. Ağırlıklı olarak mali konuların görüşüldüğü toplantıda, TV yayın hakları, devletten alınması gereken vergi iadeleri, gelirlerin artırılması ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların etkileri masaya yatırıldı.



ALİ KOÇ'UN BAŞKAN ADAYI



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Beşiktaş Basketbol Şube Başkanı Umut Şenol'un da katıldığı toplantıda diğer kulüpler de başkan veya şube yöneticileri düzeyinde temsil edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Basketbol Kulüpler Birliği'nin kurulması adına gerekli adımların atılması konusunda görüş birliğine varıldı.



Kulüplerin genel menajerleri önümüzdeki günlerde kendi aralarında çalıştay düzenleyerek, Kulüpler Birliği'nin çalışma prensipleri ve tüzüğünün taslağını hazırlayacak.





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